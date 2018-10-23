〈南部〉賓茂國中棒球隊苦練 首度打進全國賽

2018-10-23

〔記者陳賢義／台東報導〕台東賓茂國中棒球隊成軍六年，全校僅一一八人，球員也只有廿名，但日前參加二○一八年全國軟式聯賽－縣市預賽，一路過關斬將，從預賽殺進四強，最後拿下季軍、第三名，也首度拿下代表台東爭戰全國賽的代表權，創造南迴線的奇蹟；校長洪文政表示，雖然棒球隊只有廿人，但屢創佳績，也讓孩子們擁有一個展現才能的舞台。

118人小校傳奇 球員才20名

賓茂國中棒球隊是南迴線各學校的唯一，在教練高瑋和助理教練的邱愉昇的用心培訓下，六年來在花東各正式賽事均有不錯的成績，日前參加二○一八年全國軟式聯賽縣市預賽，八搶三表現亮眼，以第三名的成績首次搶進全國賽，小將們欣喜若狂，誓言在接續的傳福盃和十一月六號的全國軟式聯賽，再展現苦訓成果。

6年有成 台東縣預賽拿第三名

洪文政說，棒球隊成軍六年隊員難尋，首次打進全國賽，真的是歷經千辛萬苦，教練高瑋從職棒退役到業餘隊，拿到國家A級教練執照後，經原民會專任運動指導計劃派任到校，現已有四年，助理教練邱愉昇則為外聘。不論是上午六點到七點的晨訓，下午的三點到六點的專長課，及週二、四的夜訓，還有週六、日的交流賽，小將們完全不放鬆，就連寒暑假也幾乎不喊卡。

洪文政說，這幾年來能夠打敗傳統球隊對球隊而言也是一個記錄，縣內傳統強隊除卑南國中，餘都陸續在一些正式賽事中稱臣，斐然的成績也讓南迴線選手有一個出頭的機會；學校棒球隊人數僅廿名，但仍儘量讓孩子擁有舞台，非常感謝家長們支持與鼓勵。