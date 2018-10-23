〈南部〉南關線三大廟王醮 申列國家民俗

2018-10-23

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕歸仁區仁壽宮、「大人廟」保西代天府，以及關廟區山西宮等，為南關線知名的境主廟，昔稱「台灣府東門城外三大廟」，交陪情誼深厚，尤其建醮活動時，更會動員相挺，傳為地方佳話；市府昨聯合三大廟宣示，將向文化部爭取「南關線三大廟王醮暨遶境」登錄國家級重要民俗，為全台首例，各界矚目。

仁壽宮、保西代天府、山西宮 俗稱三角砧

市府文化局長葉澤山表示，山西宮與仁壽宮的遶境暨王醮祭典，都已列入市定民俗，保西代天府也申請中，這三大廟在南關線轄境最廣，自古交陪，王醮祭典更有接力舉辦的說法，俗稱「三角砧」。

區域性大廟聯合爭取 文化局：全台首例

葉澤山強調，過去登錄重要民俗多為單一廟宇，這是首度以區域性大廟聯合爭取，別具意義，尤其南關線王船祭的科儀中，還有「接禮遊社紅包醮」在地信仰特色，值得列入保存。適逢關廟山西宮十二年一科的五朝王醮，葉澤山昨與文資處長林喬彬，以及三大廟主事人員等共同宣示，將向文化部提案，全力爭取南關線三大廟王醮暨遶境登錄國家級重要民俗。

活動在關廟區山西宮舉行，主委歐明堃與仁壽宮主委張鈴宏、保西代天府主委陳黃素卿，以及文史學者、地方各界等都到場。

二○一五年，仁壽宮辦理王船醮，去年保西代天府舉行，今年則是山西宮，互為交陪境的三大廟，都動員各角頭廟的神轎、藝陣，全力相挺。