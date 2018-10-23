〈南部〉捷運工程處揭牌 藍線拚2025年完工

2018-10-23

〔記者劉婉君／台南報導〕南市捷運紅、藍、綠三條路線中，第一期藍線可行性研究報告已通過，期盼在二○二○年動工；綠線可行性研究上週也已通過交通部初審。市府將於明年春天率先打造體驗願景館，讓市民先模擬感受；對於行經舊城區等外界意見較多的部分路線，代理市長李孟諺表示會廣徵民意，或以專家、公民參與方式做最後定案參考。

三線總經費750億納前瞻特別預算

南市捷運工程處昨揭牌，象徵南市推動捷運計畫的決心，李孟諺表示，捷運路線藍、綠、紅三線總經費七百五十億元，已納入行政院前瞻基礎建設第二期特別預算內，第一期藍線北起大橋站、南接大同站、東至仁德轉運站，全長共八．六公里，希望二○二五年完工。

市府將打造捷運體驗願景館

李孟諺表示，考量經費與運輸量，南市捷運目前均採單軌高架方式規劃，但關於外界對高架方式有疑慮的部分路線，市府會再做進一步評估。

目前初步計畫選在台南公園對面的轉運站或台南火車站，打造體驗願景館，讓市民先藉由ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）等方式，體驗台南捷運的規劃。

交通局長林炎成指出，南市捷運三線齊發，總長度約四十公里，明、後年補助一．一六億元辦理規劃作業完成後，將可進行工程細部設計、發包及施工等期程，目標在二○二七年全部完成。