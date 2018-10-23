〈南部〉哈瑪星玩「穿越」 壽山滑梯11月「開溜」

2018-10-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄興濱計畫「穿越歷史」的溜滑梯，預定十一月初「開溜」。

穿越歷史的溜滑梯為國內少見滾輪型滑梯，長度七十九公尺、全台第二長（第一長在嘉義番路、約八十公尺），位於哈瑪星歷史場域登山街六十巷、壽山山坡上，屬興濱計畫、還原歷史場域的設置之一。

都發局昨證實，滑梯已架設完畢，目前正進行最後驗收，並持續與地主中山大學商議管理、使用相關事宜，在安全為主要前提下，預計十一月初啟用，免費供民眾體驗。

全長79公尺 費時35秒至45秒

都發局曾測試從滑梯起點到終點，大概在卅五秒至四十五秒間，有足夠時間欣賞滑梯周遭的古道、水道、駁坎與防空壕，還可眺望高雄港區、對岸旗津與周遭壽山景致，而身處圓形護欄的滑梯裡，會有穿越時空的感覺。

都發局表示，初步規範滑梯與歷史現場，除中山大學宿舍與山上住戶，其餘汽機車一律禁止上山，開放初期將安排人力管制，現場會備妥一定數量的發泡軟板讓民眾重複使用，坐在軟板上即可溜下；而且考量安全因素，將限制超過六歲才可體驗，白天開放、晚上關閉，詳細規範於開放時統一公告。

汽機車禁上山 限6歲以上體驗

都發局說明，超過百年歷史的哈瑪星是高雄城市現代化起點，文化部前年核定高市府以七億元執行興濱計畫，預計以八年時間，逐步再造哈瑪星歷史場域、重現榮景，登山街六十巷是興濱計畫第一個、也是全台首處歷史場域重建個案。

都發局指出，登山街六十巷屬山坡（壽山）地形，一般人探訪多由下往上，都發局嘗試調整尋訪角度與方向，遂規劃穿越歷史的溜滑梯，引導民眾先爬到高處、再慢慢往下。