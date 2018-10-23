〈南部〉高屏大橋機慢車道窄 將評估拓寬

2018-10-23

〔記者李立法／屏東報導〕高屏大橋機慢車道尖峰時段易肇事，警方建請拓寬路幅並畫設分隔線，減少機車擦撞事故，另於屏東端省道台一線與大溪路口興建機慢車專用引道，可避免與下坡轉彎車碰撞；公路總局第三區工程處表示，交通部將評估加寬高屏大橋機慢車道可行性，至於興建機慢車專用引道一案則暫不考慮。

尖峰時段易肇事 警方提建議

屏東縣警局交通隊最近在全縣交通安全聯席會議中，針對易肇事的省道台一線高屏大橋路段提出改善方案，根據統計，去年高屏大橋屏東端發生六十五起車禍，其中四十九件是機慢車道上的碰撞事故，前年也有四十六件，且幾乎集中在上下班尖峰時段。

警方認為，往來高屏大橋通勤族每日數以萬計，機慢車道寬度僅二.五公尺，以水泥緣石與左側汽車道區隔，因機慢車道路幅偏窄，速度不一的機車全擠在一個車道，容易擦撞，建議犧牲汽車道部份路寬，將機慢車道寬度增加一公尺左右，並畫設中央分隔線，車速較慢的機車靠右行駛，車速較快的行駛左側，應可減少擦撞。

台一線與大溪路口建引道 再商榷

此外，上、下高屏大橋的汽機車常在屏東端台一線與大溪路口交會，因為是下坡路段，車速較快，直行前往屏東市或高雄市的汽機車在路口與轉彎開往萬丹鄉或九如鄉方向的汽機車常發生碰撞，去年就發生三十二件事故，三十八名傷者幾乎都是機車騎士，警方建議在兩側路口興建高架式機慢車專用引道，錯開轉彎的大型車，減少車禍。

公路總局第三區工程處表示，若要加寬高屏大橋機慢車道，須打掉水泥緣石重新調整快慢車道路幅，交通部將進行評估；至於興建台一線與大溪路口兩端高架式機慢車專用引道，不僅經費龐大，功能及必要性有待商榷，建議先透過交通號誌引導車流。