〈台北都會〉動物之家冰屍櫃 怎像倉庫垃圾堆？！

2018-10-23

〔記者郭安家／台北報導〕北投日前發生毛小孩走失被丟垃圾車事件，引起貓狗飼主不滿，為此，台北市動保處改變做法，往後將由動保處確認屍體，才可送至垃圾焚化爐。不過，台北市議員陳孋輝進一步追查目前動物之家冰櫃使用狀況，意外發現宛如倉庫垃圾堆，陳列五顏六色袋子充當屍袋，還有毛小孩腳部外露，連火化前一刻都不受尊重。

北投日前發生飼主控訴，毛小孩走失卻被丟進垃圾車事件，而毛小孩究竟是在街頭死亡，抑或是被垃圾車輾死，則無法釐清。產發局等單位九月為此開會決議，往後民眾犬貓遺體清運時，由1999（市民熱線）先通報動保處勤務中心處理，如已死亡，則由環保局送至動物之家點交，也可確保毛小孩身上有無晶片、飼主。

不過，陳孋輝也疑惑目前動物之家毛小孩冰櫃設置情形，赫然發現，動保處只是在冰櫃內擺設數具金屬架、塑膠置物籃，毛小孩屍體就包在五顏六色袋子、紙箱內，還有袋子包覆不完全，毛小孩冰冷的腳外露，宛如倉庫垃圾堆。她說，難以置信，毛小孩連火化前一刻都待在雜亂無章的空間，現場沒有一絲絲莊嚴感，不尊重生命。

陳孋輝指出，動保處有兩座冰櫃，可存放約一百多具毛小孩屍體，包括死亡野生動物、動保案件證物屍體等，目前動保處冰櫃也有不敷使用、電力不足等問題。

動保處技正林修億回應，動保處有提供屍袋，五顏六色袋子是民眾帶過來的，現場人員不好意思更新，而袋內毛小孩腳部外露則是難免，「我們也不願意發生」，會儘量包裝好、擺放整齊，畢竟屍體要一週內火化，原本做法是便於管理。他說，未來新動物之家興建完成後，會納入生命教育，有祈禱區、樹葬區等，也會有嶄新冰櫃。