〈台北都會〉毒又髒？ 北投公園親水區不宜戲水

2018-10-23

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府近年來整治流經北投公園的北投溪，並於其中一段流域開闢親水區，台北市長柯文哲更在上週四親臨視察後對外開放，已有許多觀光客攜家帶眷下去戲水、甚至飲用。然而，地方人士指出，北投溪的源頭是地熱谷，流經北投石，屬於砷鉛鐵礬，因此水內含有重金屬砷；且因上游家庭及溫泉業者也會排放生活污水流經此處，根本不適合戲水。

有含砷疑慮 上游排放家庭廢水

水利處表示，該親水區是希望讓民眾更靠近北投溪，但因水質確實堪慮，預計近期將會張貼簡易告示，不建議民眾飲用、戲水，之後也會請產發局輔導業者，不要把生活污水排入溪內。

環保局副局長盧世昌指出，該處水源來自地熱谷，流經含砷的北投石，北投溪內同時含有微量重金屬，因此不建議煮蛋與飲用。北投沿線溫泉業者及住戶也會排放生活污水，在完成截流前，民眾還是儘量不要接觸北投溪水。

溫泉里長許智全也說，那條河都是「廢水」、「髒水」，上游有些小型溫泉旅館會排放廢水，同時也含有重金屬，許多觀光客不熟悉當地環境，看到設計階梯下去就以為是泡腳池、可以戲水，擔心觀光客會染上不必要的疾病，希望市府能設計告示牌提醒民眾「可親水不戲水」。

市議員參選人王奕凱、地方人士蕭文杰日前上午前往現場拉起黃線，避免民眾接近水。王奕凱受訪表示，開幕第一天就有家長帶著小朋友去踩水，甚至有日本旅客以為那裡的水可以飲用，但當地晚上都有暗管排放廢水，只要水流停滯都會浮出油污，實在不適合讓民眾靠近。