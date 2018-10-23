〈台北都會〉《基隆市議員第一選區選情分析》藍老將穩紮穩打 綠恐自家人搶票

2018-10-23

記者林欣漢／特稿

基隆市議員第一選區（中正區）共有七位候選人，應選四席（包含婦女保障名額一席），老將在基層耕耘扎實、勤於服務，新人也有來頭、來勢洶洶，整體而言，藍營較為穩健、綠營險中求勝。

中正區在傳統上是藍大於綠，以本屆議員選舉為例，總得票數約二萬五千票，六名候選人中，泛藍的五人就囊括八成、合計約拿二萬票；其中，得到最高票、六千八百餘票的藍敏煌已連任三屆議員，口才佳、人脈廣；連任四屆議員的呂美玲問政犀利，有「議會小辣椒」之稱，兩人實力雄厚。

張淵翔是前市長張通榮的兒子，本屆以四十八票惜敗，成為落選頭，四年來積極耕耘、步步為營，這次捲土重來，聲勢與四年前已不可同日而語；現任議員徐莉莉也積極服務選民，她穩中求勝，丈夫張建源是中正區資深里長，實力不容小覷。

另外，民進黨在中正區唯一的現任議員詹春陽不再連任，交棒給特助江志強；民進黨另提名市長林右昌的子弟兵張顥瀚，可能形成自家人搶票的局面，兩人雖有黨派奧援，但因為綠營在中正區的票源有限，如果票源分配平均，反有雙雙落馬的危機，誰能延續民進黨在中正區的民主香火？有待觀察。

王慧童是新豐里長，她長期關注社區教保、托育等議題，以無黨籍身分投入選戰，努力開拓票源。