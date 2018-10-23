〈台北都會〉新北學童流感疫苗延後接種 家長憂效果打折

2018-10-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕往年從十月一日起就接種的公費流感疫苗，今年因為中央採購疫苗來不及，全台延至十月十五日起施打，有些國小被安排在十一月二十日才要集體接種，在此之前不能自行到診所施打公費疫苗，家長抱怨時間太晚，不利防範流感；衛生局表示，校園從十一月一日起集體接種是中央頒訂的政策，會盡量安排在一個月內執行完畢。

多位家長向本報投訴說，查詢孩子往年在學校接種流感疫苗的紀錄，最晚接種日期是十一月十二日，今年卻安排十一月二十日才要集體接種，時間拖太晚，打算自行到診所施打公費疫苗，但診所要求必須持學校發放的「補接種通知單」才能施打，否則要自費。

家長表示，接種疫苗後需要二至四週才能產生防禦力，到十二月時早已進入流感的流行期，接種疫苗的效果大打折扣，希望市府開放彈性的作法。

衛生局疾病管制科科長許玉芬表示，今年因為世界衛生組織建議的病毒株改變，廠商研發疫苗時程延遲，才造成全國各縣市流感疫苗都延後接種，學生以外的對象從十月十五日起施打，新北市各校統一從十一月一日起施打，全市共三九七所學校、約三十萬名學生，市府將在一個月內接種完成。

市府：11月底打完 仍可達防護效果

許玉芬說，校園集體接種是中央的規定，市府只能配合，每所學校接種時間由市府委託的醫療機構與校方協調，沒有優先順序之分，若孩子在學校決定的日期當天無法接種，事後才能持「補接種通知單」到診所施打，如果事先開放，就失去集體接種的意義。

許玉芬說，每年流感約在十一月下旬進入流行期，高峰期出現在一月或農曆年前，校園如果趕在十一月底接種完畢，仍可達到防護效果。