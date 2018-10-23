〈台北都會〉行動競總被罰 柯說「法」前後矛盾

2018-10-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前在北投公園舉辦園遊會造勢，因現場不但高喊競選口號，還把行動競選總部大卡車開進公園，台北市公園處認定違法開罰。柯文哲前天受訪時批「法令不切實際，應大修」，昨再談卻改口稱這是一個新的政治文化正在形成，「法令訂在那裡，我們要想辦法遵守」，前後說詞矛盾。

柯文哲廿一日出席台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動後受訪，談及違法遭罰錢，柯雖自誇「這表示台北市政府太公正執法了」，卻也批評法令不切實際，活動當天申請貨車做為舞台，市府說那不是舞台，是貨車，所以要罰錢，「因為以前執法不是很嚴厲，我要求大家要嚴厲執法，這表示法律有很多地方要修。」

這並不是柯首次挨罰後喊修法，柯起先租用小樹屋共同工作空間當競選辦公室，但小樹屋遭爆違反土地使用分區，柯不得不撤離，當時也怒批台灣的法令「不合時宜」應修法。

由於柯四年前曾提過國家不遵守法令就不是民主國家，媒體問柯對此有何看法？柯表示，因公園不能做競選之用，那天他上台宣布競選相關的都不要拿出來，但公園處說那個標題叫行動競選總部，被認定是競選行動，才沒收保證金。另公園裡只能擺舞台，那台行動競選總部是貨車，又被罰錢。

柯文哲強調，他的態度是這一次選舉是一個新的政治文化在形成，台北市公務人員可嚴格執法，就連市長的競選辦公室都被抄掉，第一次辦競選活動都可以開罰沒收保證金，這就是法令訂在那裡，我們要想辦法遵守。