〈台北都會〉（台北）選前清倉？ 10月長青遊市府1天開5團

2018-10-23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金惹爭議，選舉年大推長青樂活遊覽車旅行團，被質疑選前綁樁，據了解，柯文哲指示觀傳局選前一個月大量發車，今天將結束今年度長青團。但台北市議員王鴻薇發現，光十月一日至昨天廿二日，就高達一二五場，平均一天五團遊陽明山等處，選前拚政績，未料遊覽車還出包大遲到，讓老人家罰站一小時。

22天125場 還有讓老人罰站1小時

長青樂活遊預算二千六百萬元，時間從六月到十月廿三日，規劃超過八百輛遊覽車，約招待三萬二千多人；但不少里長興趣缺缺未報名，正守里長林洳萱就說，六十五歲以下民眾、看護外勞無法參加，長青團形同一位導遊照顧所有老人、或老人照顧老人，因此她並未報名。

而十月就有一二五場次長青樂活團、平均一天五團出遊；這個月共一○九個里出團，占北市四五六個里近四分之一比例。根據統計，出團地點包括陽明山、北投溫泉區、關渡自然公園、迪化街、台北市立動物園、貓空、藍色公路等處；各里遊覽一車至三車不等。

但王鴻薇指出，市府頻辦長青樂活旅遊，螺絲釘卻鬆了，就像上週四上午八點半信義區永吉里辦長青旅遊，觀傳局委外的導遊稱，車子晚十分鐘到，趕緊連絡又發現遊覽車跑錯地方，最後遊覽車遲到近一小時，長輩也「罰站」一個小時，里長只好趕緊備椅子，安撫長者情緒。

王鴻薇批評，柯文哲自以為德政把每年發給長輩的重陽敬老金取消，想讓六十五歲以上的長輩出遊平息民怨，還為了在選舉年趕進度拚政績，指示觀傳局在選前一個月大量出車，沒想到出包大遲到，顯示市府為了選舉拚政績已經是左支右絀，失誤連連！

對此，觀傳局表示，已逐一向長輩致歉，將訂定SOP，避免類似事件再發生。