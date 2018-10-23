〈台北都會〉輕鋼構打造 土城市民活動中心啟用

2018-10-23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區大安市民活動中心昨天啟用，外觀以深紅色的烤漆塗在輕鋼構上，富有設計感，採用輕鋼構工法也不需要大面積開挖，這是以公民參與式預算興建的貨櫃屋市民活動中心。

公民參與式預算 民盼快完工

活動中心內部有音響、液晶電視、活動舞台及會議桌，作為銀髮俱樂部及社區關懷據點，也可提供研習課程；大安里長張俊隆說，里民都希望儘速完工，所以選擇貨櫃屋，大安里以工業區為主，配合當地的建築風格。

設計隔熱、通風 自然生態降溫

負責設計、建築的王家建築師事務所王啟圳指出，民眾擔心的隔熱、通風，在建築上都有開大窗，屋頂也是雙層型隔熱，開窗後廿五分鐘內可以散熱，建築下面設置滯洪池，雨水在屋頂積存後向下流，旁邊也種植攀藤類植物，生長後可隔絕熱能，以自然生態產生降溫的效果。

新北市長朱立倫到場揭幕，他表示，新北市運用公民參與式預算興建的五座市民活動中心，里長及居民從規劃階段就參與討論，更貼近地方生活需求，選擇輕鋼架的循環經濟也重視環保。

民政局長江俊霆說，大安市民活動中心總經費約一二六○萬元，是八十七坪挑高的多功能活動室及半戶外空間，保留公園的綠覆蓋面積，未來透過景觀走廊及綠化屋頂，讓建築與公園地景融合，預計今年底前，新店區日興、土城區日和、五股區五股、金山區豐漁四座公民參與式預算市民活動中心，也將相繼啟用。