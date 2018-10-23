〈北部〉上騰工商游凰雅築新秘夢 奪3美妝獎

2018-10-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮上騰工商高三生游凰雅，立志成為新娘秘書，每天努力研究妝髮造型逾六小時，今年參加亞洲盃時尚造型創意競賽，報名四項目共獲得三大獎，其中一項包括相當於乙級執照難度的「新娘彩妝設計圖組」冠軍，順利打敗其他高職、大專組好手。

從小愛美又愛畫畫的游凰雅，畢業於吉安國中，因興趣就讀上騰工商時尚造型科，並以妝髮、服裝都兼顧的新娘秘書為目標，三年來共取得美容、美髮丙級執照及C級彩繪師執照，自高二起就是校內重點培訓的主要戰力選手。

時尚造型科主任曹玲玲說，游凰雅是名有企圖心的學生，因高二看到學長姊抱回冠軍獎座後，一直激勵自己，美妝實力堅強的她，一升高三暑假就主動要求報名四項科目，想要一戰成名。

游凰雅常利用放假時間加緊練習，還到吉安慶修院打工，為不同客人彩繪，從中蒐集靈感，今年獲得新娘彩妝設計圖第一名、創意設計圖及創意播鮑伯染髮佳作的創作題材，均來自彩繪的經驗累積。

游凰雅說，新娘彩妝設計雖為靜態比賽，但卻是乙級考試項目，新娘妝著重素雅、清新，考驗選手的基本功及創意，也是投入練習最多項目，如今拿到冠軍後，未來還要繼續朝向時尚造型專業邁進，考取相關科系大學，成為學術、專業兼顧的新娘秘書。