〈北部〉8年前同日26人墜海 蘇澳公所要辦法會

2018-10-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳鎮二○一○年十月二十一日梅姬颱風期間造成二十六人喪命，八年後同一天，普悠瑪號在鎮內新馬車站出軌翻覆，有十八人罹難，被形容「恐怖巧合」。蘇澳鎮長陳金麟說，鎮公所基於安定民心考量，將辦法會求平安。

宜蘭縣籍民俗專家、國立台中教育大學台文系副教授林茂賢說，從民俗觀點來看，過去農村社會有「枉死者抓交替」之說，常透過宗教儀式除煞求取心安，若站在現代觀點，此為另類的「安全宣導」，提醒大家這裡出過事，必須格外小心，兼具安撫民心的效果。

八年前的十月二十一日，梅姬颱風重創蘇澳鎮，創意旅行社遊覽車搭載十九名中國遊客，行經蘇花公路一一四‧五公里處，疑遭落石擊中墜海，車上所有人從人間蒸發，沿途另有一輛遊覽車及自小客車先後失事，共奪走二十六條人命，成為蘇花公路史上最大災難。

普悠瑪號事故地點新馬車站，也位在蘇澳鎮轄區，與二○一○年梅姬風災發生在同一天，事發之後，各界穿鑿附會，引起地方人士議論紛紛。陳金麟認為，當年適逢蘇澳百年大水災，創意旅行社遊覽車在蘇花墜海，屬於颱風災難，這次火車出軌原因尚待調查，基本上兩者風馬牛不相干，不宜因時間巧合而混為一談。

陳金麟說，蘇澳鎮公所在普悠瑪號事故地點籌辦祈安法會，等善後工作告一段落，會挑良辰吉日，預計一週內舉辦。