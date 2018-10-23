〈北部〉8車倖存者余俊廷 睜眼問老師學長還好嗎

2018-10-23

〔記者簡惠茹／台北報導〕台鐵普悠瑪列車前天發生事故，台東卑南國中有師生傷亡，其中八年級余俊廷是學校代表，身為布農族的他，第一次出國就是到韓國交流，穿著父母為他訂製的傳統服飾唱歌跳舞，把原住民文化帶到韓國； 在病床邊他看到爸媽馬上詢問「老師呢？學長還好嗎？」師生的好感情，讓父親遲遲不敢告訴他老師罹難的消息。

余俊廷從死亡車廂八車死裡逃生，目前在羅東博愛醫院一般病房，傷勢為骨盆骨折；昨天他還原現場表示，這次到韓國交流的學生，八年級只有他和王羽飛，另外還有柔道隊學生，七年級和八年級學生與兩名老師和導遊都坐在第八車，約有十三位師生，另外十個九年級學長姊坐在一車和六車。

余俊廷說，他坐在靠近第七車第三排位置，前面坐著導遊，老師坐在他的左邊兩排，老師後面坐的是李旻瑄、王羽飛等學生；事故發生時，他正在睡覺，突然睡夢中就被猛烈甩出車廂，眼前一片血，導遊就躺在他的前面，他當時被重物壓著，奮力挪開才得救，當晚完全不敢睡覺直發抖。

余俊廷的爸爸當晚開了六個小時的車，連夜從台東趕到宜蘭；他說，俊廷從韓國抵達台灣，因為想家、想家人，打電話叫他一定要到火車站接他，他答應兒子「爸爸一定去接你」，結果過不久就看到普悠瑪翻車消息，在醫院看到兒子，他和老婆眼淚不斷掉下來。

余俊廷是家中么子，有兩個兄姊，余爸爸時隔十五年再生么子，倍加疼愛。他說，兒子是第一次出國，就代表學校跟韓國學校交流，他和老婆覺得很榮耀，還特別花錢訂製布農族傳統服飾，希望他為原住民爭光，希望兒子趕快好起來。

余俊廷睜眼看到爸媽，馬上問爸爸說：「老師呢？學長還好嗎？」余爸爸不敢告訴他王羽飛學長還在加護病房，兩位老師都已經離世，余俊廷則幫同學老師祈禱，希望大家都平安。