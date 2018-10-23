〈北部〉普悠瑪傷患待援 花蓮熱血民眾挽袖

2018-10-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵普悠瑪六四三二次列車廿一日出軌翻覆，傷亡慘重，傷患因分送各大醫院急需用血，一度傳出血液庫存吃緊，昨日許多民眾前往花蓮捐血站挽袖捐血，盼能略盡棉薄之力。花蓮縣代理縣長蔡碧仲也趕往宜蘭探視傷患，並指示衛生局啟動輔導機制，提供民眾諮詢服務 ，避免對搭乘火車產生恐懼。

宜蘭捐血站血液庫存量昨一度拉警報，花蓮捐血站民眾踴躍捐血，一天下來共募得二百廿六袋血液。花蓮捐血站指出，目前血液庫存量充足，謝謝廣大民眾熱心捐血，已開始進入血液檢驗階段。

蔡碧仲赴宜蘭慰問花蓮縣民

針對普悠瑪列車出軌翻覆，花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨前往宜蘭縣羅東鎮博愛及聖母醫院、新城鄉國軍花蓮總醫院等地，探視設籍花蓮的受傷縣民，並致贈慰問金，強調縣府將提供免費災後心理諮商，支持民眾度過創傷後壓力時刻。

蔡碧仲說，衛生局目前已啟動輔導機制，並設立救護站，凡設籍花蓮者，救護站將有醫護人員提供初步檢傷分類，關於已送醫至縣外傷者，如有轉院返花需求，相關救護車費用，將動用預備金全額支應，協助縣民。

衛生局提供心理諮商服務

花蓮縣衛生局表示，針對普悠瑪意外事故，將提供心理諮詢服務，強調民眾不論是否有搭乘過六四三二次列車，只要感覺自己受到事故影響，若有情緒不安、害怕或擔憂等感受，皆可提供安心諮詢服務，將安排心理師及社工提供專業協助，心理諮詢預約電話（03）8351885。

截至昨日晚間，衛生局統計共有卅人從宜蘭轉送花蓮各大醫院治療，分別為慈濟醫院廿人、門諾醫院三人、國軍花蓮總醫院一人、鳳林榮民醫院一人、玉里榮民醫院四人、衛福部花蓮醫院一人；大部分患者經檢傷救護後無礙，已陸續返家休養。