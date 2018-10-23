〈北部〉反電子遊戲場 竹北斗崙里逾2300人連署

2018-10-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市斗崙里長鄭建村等人發起連署陳情書，針對縣府同意一家業者申請設立電子遊戲場，建請重新慎重考量是否恰當，目前已有二千三百多人簽名響應。

陳情書內容顯示，縣府廿年來不曾同意增設電子遊戲場，為全國各縣市所僅見，此良政美意促進生活安寧和品質，為民眾所津津樂道；不料，縣府去年卻在人口稠密的縣治區內同意此案，且鄰近學校和醫院，居民們因此憂心忡忡，質疑聲浪不斷。

為維持縣治區內優良的生活環境品質，並避免對附近國中小學子有不良的影響，建請縣府重新慎重考量此案。斗崙里民及周邊住戶，預計廿四日上午前往縣府陳情。

陳情人代表鄭建村表示，他在上週發起該連署行動，委請各鄰長轉傳，約一週已有二千三百多人簽名；另外，他也邀請三名縣長候選人屆時現身簽署，承諾未來不開放電子遊戲場進駐縣治一期的行政區域。

縣府國際發展處表示，此案目前僅取得建照，後續還須通過消防安檢、取得使照，才會申請公司或營業登記，最後申請電子級別證；屆時，縣府將道德勸說業者另覓合適的地點，未來也會推動訂定地方自治條例，以落實限縮業者的商業行為。

三名縣長候選人日前曾對此案發表聲明，強調若當選縣長，未來將嚴格把關，絕不讓電子遊戲場等相關行業進駐。