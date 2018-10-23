〈北部〉竹縣高鐵橋下聯絡道延伸 地主控估價太低

2018-10-23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣高鐵橋下延伸入竹科的聯絡道第三期工程用地正在趕辦取得，縣府透過不動產估價師估價，跟地主協議價購中，但昨天有地主到縣議會請願，怒控縣府三次通知的單價暴起後暴落，有部分土地估價還低於公告現值，感覺被騙，反對到底。議會請願小組召集人、縣議員羅吉祥要求縣府覆議，重就本案召開地價評議委員會評訂。

該聯絡道從竹北高鐵橋下起，分三期施工要連接進入竹科。其中第三期起自竹東中興路到竹市力行路，全長一．三公里，有一．一公里在新竹縣，至少三百五十名地主受影響。計畫明年度要完成設計並發包，後年開工，預計二○二二年六月要完工。

地主不滿被劃為園區 禁建39年

昨天到議會陳情的地主吳克志說，含他在內的卅八名地主總共持有十七筆土地，不滿先被劃為園區三期工業用地，飽受卅九年禁建之苦。

他們樂見改善交通，但三次估出的價購單價卻比同屬聯絡道的二期農地還低，三次的價格也都不一樣，先漲後降，甚至有的土地比公告現值還低，這讓他們難以忍受。

協議價購 3次估價不一且暴跌

縣議員羅吉祥、陳凱榮、林思銘一起受理陳情，發現三次估價結果是暴漲暴跌的狀況，因此要求列席的估價師說明原因。估價師因一度語焉不詳，使得在場的縣府工務處長羅昌傑也忍不住動怒，估價師表示，前兩次估價是錯把地主的「工業用地」當成「零星工業用地」來估算以致引發爭議，第三次算對了，但地主難以接受。

縣府：公告時 地主可提異議

縣府表示，上週開完地價評議委員會評訂徵收價格，目前正製作徵收計劃書要送內政部審議，爭取年底前核定。一旦內政部核定徵收價格，縣府會依法公告一個月，此時地主就可提出異議重新召開地價評議委員會，所以此時不會再開。