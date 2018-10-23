〈北部〉南庄柿農歷經4年改良 種出1斤大甜柿

2018-10-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕入秋柿子紅，苗栗縣南庄鄉甜柿正可口。每年十月中旬至年底為甜柿盛產季，今年由於雨水少、也未受颱風侵襲，甜柿一甩往年受天災導致減產陰霾，不僅產量恢復正常，每顆品質又大又甜，甚至有柿農精心栽種，種出一顆重量近一斤、比一甜柿大兩倍的「超級甜柿」，目前正在南庄老街水汴頭開賣，歡迎民眾嘗鮮。

正值產季 南庄老街開賣

南庄鄉氣候得宜，種出得甜柿又甜又脆，遠近馳名，每年進入產季，南庄鄉農會與南庄鄉公所會於桂花巷老街水汴頭設立「甜柿專區」，開賣以來幾乎每天總吸引許多遊客駐足採買。

超級甜柿 一顆上看150元

在鹿場山區栽種甜柿廿五年的柿農高進聖，歷經四年試種改良，今年種出比一般甜柿大兩倍、近一斤重的「超級甜柿」，一顆價格上看一百五十元。高進聖表示，雖今年風調雨順使得產量回穩，但仍要不斷防範猴子、山豬偷吃破壞，另又擔心鹿山、鹿湖聯外道路隨時有中斷隱憂。

南庄鄉農會總幹事陳乾安說，過去四年受天候影響，甜柿產量慘淡，好不容易盼到今年產量回穩，品質也更勝以往，讓柿農們笑顏逐開。而為了增闢南庄甜柿銷售管道，農會於熱鬧的老街旁設立甜柿專區，讓柿農們自產自銷，今年價格仍維持以往，每台斤約七十到一百一十元，歡迎民眾來嘗鮮。