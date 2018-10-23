〈北部〉《桃園》雨水下水道箱涵啟用 市區3里排水有道

2018-10-23

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市區內台一線省道側溝大多老舊窄小，且不少仍附掛纜線，桃園區中山路、復興路經市府路段因此幾乎逢雨必淹，市府水務局以二九一四萬元經費，在泰山街至育樂街口埋設雨水下水道箱涵，昨天完工啟用，將可大幅改善光興里、泰山里、玉山里的淹水問題。

原側溝老舊窄小 雨逾1小時即淹

泰山里里長游輝居表示，當地路段的水溝太小，又附掛纜線，尤其泰山街周邊，只要下雨超過一小時，經常淹水淹到膝蓋，車子還要因此繞路、造成塞車。

地方爭取10多年 昨終完工啟用

市長鄭文燦指出，地方已爭取十多年，終於獲得改善。市府周邊從育樂街到土地改革陳列館的省道路段，埋設許多重要民生管線卻無雨水下水道，無法順利排水，未來雨水下水道箱涵能將雨水引入南門圳，完工後市府也重新鋪設道路，路平未受工程影響。

水務局長劉振宇表示，工程設置在中山路（台一線）、泰山街口至復興路（台一甲線）、育樂街口沿線道路，埋設寬一．二米、高○．九至一．六米的雨水下水道箱涵，全長約六○六公尺，總經費二九一四萬元，由中央補助一六八○萬元、市府自籌一二三四萬元。

劉振宇說，市府將雨水下水道移設在道路側溝處，降低施工期間的交通衝擊，完成後也重鋪路面，不讓路平受施工影響。

鄭文燦另補充說，市府從去年起陸續完成附近廈門街、文中東路口的排水改善工程，及縣府路二九四巷既有排水箱涵改善工程等，改善了泰山里、玉山里等周邊地區排水；而約二公頃大的土地改革陳列館已獲指定為歷史建築，將發展為中路美術館。