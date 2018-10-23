〈北部〉《桃園》復興原鄉拚觀光 後山2年後中油進駐

2018-10-23

〔記者李容萍／復興報導〕復興區是桃園市唯一的山地原住民地區，面積約三五○平方公里，佔全市三分之一強，過去無論土地利用、通訊、用水、用油、用路的不便總令居民與遊客搖頭，市長鄭文燦逐一解決問題，要讓復興區觀光便利性提升，更讓居民和遊客有感，尤其協調中油設站，兩年後讓後山遊客有油可加。

鄭文燦表示，原民轉型正義必須是生活、產業、文化各方面並進，包括用水、用電、道路、金融服務、加油站、通訊等都要全面改善。為完善原鄉通訊訊號，市府與國家通訊傳播委員會合作建置十座防災型基地台，颱風來臨時，通訊不會中斷，部落也不會變成孤島。

每年逾百萬觀光人潮

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，復興區小烏來及拉拉山風景區每年有逾百萬觀光人潮，新開發的新溪口吊橋及羅浮溫泉泡腳池也帶動約卅萬人次遊客，加上舉辦梅花季、櫻花季、北橫探險節、溫泉美食節等特色活動，今年截至九月底遊客數較去同期成長了近二成，帶動地方的觀光及消費。

地方爭取設立加油站

北橫公路沿線旅遊景點林立，前山的中油復興站是復興區唯一的加油站，錯過了得再走八十五公里到宜蘭才有另處加油站，後山許多家戶因此得存放汽油桶，也常有遊客車子開到沒油而求助巴陵派出所；經地方爭取，市府協調中油增設巴陵加油站，預計明年可動工興建，二年後後山就會有加油站。

設立提款機也有建樹

為方便原鄉的金融，二○一五年即協助復興區農會於巴陵派出所及蘇樂辦事處各設置一部ＡＴＭ，設置近三年來，每年提款金額逾一億四千萬元，存款金額逾四千萬元，對地方產業及觀光發展大有助益。

復興區用水主要採用山泉水，建置四十八個簡易自來水系統，桃園升格後市府每年編列二千萬元提高山泉水品質，也協調台灣自來水公司設置三個加壓站，總經費一億一四八四萬元，送水噸數每日達三六○○噸，讓自來水能從海拔一四二公尺處往上送達四五三公尺處，內柵加壓站已完成、三民加壓站即將完成、圓山加壓站預計明年底完成，未來可從內柵一路加壓，讓三民、澤仁、羅浮地區都有自來水。

另外，市府推動土地歸還政策，只要原民提出在原住民保留地耕作滿五年的證明，市府協助回復土地所有權取得、回復設定地上權等。

而道路提升方面，市府申請中央前瞻基礎建設計畫，進行「山區道路提升計畫」，經費約二億元，第一階段將進行三條道路，加上設置ＬＥＤ反光、防撞桿、排水邊坡，候車亭也改成泰雅風格，讓山區行車更安全。