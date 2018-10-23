〈北部〉奉獻56年獲身分證 瑞士神父雷震華終成台灣人

2018-10-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮天主教會花蓮教區崇德天主堂八十六歲瑞士籍老神父雷震華，來台傳教五十六年，早年在新竹學院學習國語後，就直接進駐秀林鄉，克服交通不便往返和平、崇德村傳教，還將宗教詩歌譯為太魯閣族語，深化本土認同及原住民族語保存，他殷盼能「愛於斯，葬於斯」、歸化成為台灣人，昨在內政部政務次長陳宗彥及教友見證下，終於領到身分證。

瑞士籍神父雷震華投身花蓮服務逾半世紀，因特殊功勳昨歸化取得台灣國籍，由內政部政務次長陳宗彥、花蓮縣副縣長張垂龍分別頒發國籍許可證、身分證及戶口名簿。

將宗教詩歌譯成太魯閣族語

八十六歲雷震華神父，一九六二年來台傳教，先至新竹學習國語，二年後到秀林鄉，開始在部落傳播福音，並與神父陳春光等人共同將宗教詩歌編譯為太魯閣族語，方便族人學習；一九八一年更創設「崇和儲蓄互助社」，教導原住民儲蓄觀念，以自助互助改善部落經濟生活條件。

「感謝善心人士協助教堂興建！」因高齡行動不便的雷震華，致詞時特別感謝昔日所有幫助過教堂興建的人，將過去茅草、木製的房舍，逐漸改建成現今水泥磚瓦教堂，讓族人得以在這裡安心學習。

愛心遍及醫療、經濟領域

傳教士程美玉說，認識雷震華神父超過五十年，他是一位相當熱心的人，當年物資貧困，部落半夜若有人被蛇咬傷或需要生產等緊急送醫案件，都由他親自開著小貨車送往四十公里外的市區就醫，還自掏腰包架設簡易自來水設施，代墊村民診療費用，愛心遍及醫療、經濟及教育等領域。

陳宗彥表示，「國籍法」在二零一六年修正，放寬歸化國籍規定，落實保障新住民權益及延攬優秀外國人才政策，昔日「有特殊貢獻」的外國人，僅能申請外僑永久居留證「梅花卡」，倘申請歸化，需要放棄原有國籍，但修法後，對於國家有特殊貢獻的外國人，無需放棄原有國籍，也能歸化成為台灣人。

花蓮縣目前共有三名因殊勳歸化的外籍人士，分別為法國籍劉一峰神父、潘世光神父（已故）及瑞士籍雷震華神父。