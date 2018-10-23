〈北部〉劉曉玫促花蓮聯外陸海空交通 多元選擇

2018-10-23

〔記者游太郎／花蓮報導〕普悠瑪號六四三二次列車前天下午在宜蘭出軌，造成十八人死亡、一百八十七人輕、重傷，花蓮對外交通大亂，國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚昨天要求行政院，必須改變目前「以鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，並應立即啟動蘇花公路改善工程中的「大清水—崇德段」可行性評估；民進黨縣長候選人劉曉玫則反諷，當初馬英九政府未把「大清水—崇德段」路段納入評估，徐榛蔚怎麼不去檢討？一味把蘇花改當作是政治提款機，目的何在？

徐榛蔚促啟動大清水到崇德段可行性評估

二○○八年十月廿一日，受「梅姬」颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮及南澳鄉降下超大豪雨，蘇花公路一百一十二至一百一十六公里路段，邊坡大量土石崩塌沖毀路面，受困的大小車共卅輛、逾五百人受困，創意旅行社遊覽車搭載廿一名來自廣東珠海的旅行團，遭大量落石擊中並墜海，共計廿六人失蹤，這起重大意外造成花蓮民眾群情激憤，要求重啟蘇花高的聲浪再起，翌年二月，前總統馬英九宣布，動工興建「蘇花公路（危險路段）改善計畫」，簡稱「蘇花改」，全力改善蘇澳至崇德路段，二○一○年一月動工迄今。

蘇花改第一期工程從蘇澳至東澳已完工通車，第二期和平至和中興建中，前縣長傅崐萁和其妻徐榛蔚不斷要求啟動第三期，將東澳至南澳段、大清水至崇德等路段納入規劃；行政院長賴清德七月廿一日宣布東澳至南澳段啟動可行性評估作業，並希望能趕在十年內完成。

普悠瑪號出軌重大意外後，徐榛蔚認為鐵路並不如想像中的安全，要求必須改變目前「以鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，並應立即啟動蘇花公路改善「大清水—崇德段」可行性評估，給花東民眾一條完整多元而安全的路。

劉曉玫指徐榛蔚 應檢討馬未納入評估

劉曉玫則回擊，當初馬英九政府未把東澳到南澳及大清水至崇德等路段直接納入評估，徐榛蔚怎麼不去檢討？一味把蘇花改當作是政治提款機，目的何在？就是趁機在傷口上灑鹽，不斷消費蘇花改的議題。

劉曉玫說，民進黨政府從來沒有忽視花蓮的聯外交通運輸，反而允諾會加強海陸空的運輸工具，她主張花蓮應要著重在陸海空運的多元運輸方案上，讓鄉親有更多的便利選擇。