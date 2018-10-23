〈北部〉竹市產官學簽AI備忘錄 建構智慧城市

2018-10-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府、交大暨國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，昨簽署AI人工智慧公共數據合作與應用備忘錄，是全台灣第一個公務單位發展及參與協作的AI應用服務計畫，未來將針對人工智慧的產官學進行合作、共創榮景。

交大校長張懋中說，交大三年前推動智慧校園，透過智慧校園環境的建置掌握電腦視覺，數據分析與人工智慧的關鍵技術，此次簽約可近一步地將場域擴大到智慧城市層級，透過資料的收集與分析，可了解城市人口活動分佈、交通運輸的使用狀況及居住環境的品質等，有助於規劃城市的公共設施、交通運輸的規劃與相關更便民的智慧服務。

新竹市副市長沈慧虹表示，市長林智堅已宣布竹市未來的科技政策會建置「資料決策中心」，將城市數據收納彙整，搭配「規格標準化」的「智慧路燈」，讓AI發展必要的資料來源「IOT感測器」有可以設置、供電、連網的空間，搭配各式感測器，建構起智慧城市的基礎。此外，未來也會推出「數位市民」的數位身分系統，串接行動支付、市政服務、共享運具和智慧運輸系統，讓市民可以享受到更便利的服務。

國家高速網路與計算中心主任謝錫堃則說，國網中心雖有許多縣市的數據資料，但缺少對於各個城市的認識與了解，很需要第一手公務機關的專業知識，這次能與市府合作，有第一線公務人員主動加入，是很重要的里程碑，未來國家實驗研究院國網中心希望能幫助更多縣市，透過人工智慧的大數據，建立智慧家園。