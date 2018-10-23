〈北部〉苗栗縣府汰換LED路燈 遭質疑攤提費不公

2018-10-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府配合行政院經濟部能源局推動水銀路燈落日計畫，以LED路燈替換舊有的水銀路燈，能源局最高給予每盞一萬一千元的設置補助費用，但有公所反映，依照苗栗縣政府要求攤提金額計算，每盞LED燈花費近一萬四千元，且由所有鄉鎮市共分不足金額，質疑價貴又不公平。

日前嘉市府以每盞一萬元採購LED路燈，被批評是全台最貴，但頭份市共汰換三千三百一十一盞LED燈，依照苗縣府計算需負擔攤提費用約九百多萬，平均一盞須攤提近三千元，若再加上能源局補助的一萬一千元，每盞價格上看一萬四千元，費用受質疑。

頭份：規格不同 不應共同分擔費用

頭份市公所指出，各鄉鎮市配置規格不同，獲得的補助及節電金額也不同，但苗縣府以全縣為單位共同分擔不足金額，對節電度數較多、節電金額高的鄉鎮市不公平，且也不符合此計畫精神。

縣府：節電費攤提 公所並無實際支出

苗栗縣政府解釋，採購費用由經濟部核准，且為更換後的節電費用攤提不足額，各公所無實際支出，工務處養護科長黃哲君表示，依能源局規定，LED路燈補助最高上限為一萬一千元，依實際設置費用核實，不足金額則依換裝路燈後省下的節電費用，分年給付給廠商。由於工程為縣府統一發包，扣除補助後尚缺三千多萬，因此會依照各鄉鎮市所計算出的總節電費用總額給付。

黃哲君說，苗縣府採購選擇有ESCO節能技術服務廠商，提案也呈報經濟部獲准，與其他同樣選擇ESCO標準的縣市費用相差無幾；至於攤提費用分配問題。

黃哲君認為，由於各鄉鎮市公所皆為此計畫成員，且均無須支出任何費用，基於公平及公益性考量，故比照其他縣市採用統一計算，也可使各鄉鎮市的攤提結束期程一致。