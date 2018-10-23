〈北部〉竹市明年總預算通過 資本支出創10年新高

2018-10-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天審議竹市明年度總預算，經黨團協商，共刪減六千九百萬元，刪減比例為○．三四％，明年度總預算歲出原編二○四．三一億元，最後三讀通過歲出總預算為二○三．六二億元，其中，資本支出預算為四十六億元，占歲出總預算廿二．五七％，是近十年新高，市府將投入棒球場新建、新竹漁人碼頭水環境改善、補助中小學冷氣設備等建設。

總預算203.62億 資本支出占46億

新竹市議會昨天審議市府總預算，副議長許修睿請國民黨、民進黨和新民意問政聯盟三個黨團先行協商，國民黨團原堅持刪八千萬元，經黨團協商，最後刪減六千九百萬元，包括文化局一千萬元的活動經費，最後副議長許修睿敲槌三讀通過明年度總預算。

經黨團協商 總共刪減6900萬

新竹市府主計處長蘇文樹表示，刪減的項目為文化局藝文推廣計畫中打造城市特色的活動，包括兒童藝術節、新竹味市集和藝術藝文季原編三千四百萬元，刪減一千萬元後為兩千四百萬元。另外，刪減債務付息三千萬元及第二預備金兩千九百萬元，總共刪減六千九百萬元，佔歲出總預算比例為○．三四％，明年度歲出總預算為二○三．六二億元。

主計處表示，新竹市一○八年度總預算歲出為二○三．六二億元，資本支出四十六億元，主要用於改善道路橋樑工程、水利工程、污水下水道工程、打通瓶頸巷道及教育建設工程等攸關城市發展的基礎建設。

資本支出項目有公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費三．六一億元、竹市東勢大排水質淨化工程及竹市隆恩圳污水截流工程一．七五億元、市立棒球場新建工程第一期經費一點八四億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫二點五三億元與補助中小學冷氣設備一．五億元的「降溫計畫」。

爭取經費，推動多項市政建設，其中資本支出是近十年新高，包括重陽敬老津貼、老人年金、共餐食堂、免費假牙和健檢等社會福利預算，都獲跨黨派支持通過，市府會持續建設兼重福利服務等政策。