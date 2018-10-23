〈北部〉《桃園》下南崁添公園 命名交給里民

2018-10-23

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區下南崁人口稠密，但長期缺乏公園綠地，市府規劃在光明郵局旁綠地興建公園，規劃樹屋、人文廣場、森林小徑及自行車道等設施，總經費二億二千萬元包含土地徵收二億元及工程費二千萬元，完工後將串連南崁溪水岸自行車道，十二月間會舉辦公園命名活動，增加當地居民的參與。

工程費用2千萬 預計明年初完工

市長鄭文燦表示，公園暫名為「蘆竹光明郵局公園」，面積約○．七公頃，原為空地且雜草叢生，用地包括公園預定地、水利地各半，將向水利會及部分私有地採協議價購方式取得完整土地，經變更為公園用地，整體土地取得費用達二億元，加上工程費用二千萬元，工程已於十日動工，預計明年一月底完工。

打造樹屋、森林小徑及鐵馬車道

發包工程的蘆竹區公所工務課長蕭宗璿指出，公園內將打造樹屋、人文廣場、森林小徑及自行車道等，且可再追加其他設施，落成後也考慮營造為彩色貨櫃市集，提供民眾休閒泡茶、巡守隊部等功能，讓市民能夠散步、休閒、運動及舉辦活動。

「創造空間結合『舒適』與『慢活』」，蕭宗璿說，樹屋周圍將有迴圈式步道，且於步道兩側植樹並搭配原有的樹木，也會設置遊戲沙坑等設施；人文廣場將有開放式空間及薄膜表演舞台，假日可舉辦市集或跳蚤市場等活動；森林小徑及自行車道則串連南崁溪水岸自行車道，讓公園成為「城市中的森林」。