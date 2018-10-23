〈北部〉《桃園》生質能中心簽約 市長：25年進帳60億

2018-10-23

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市目前僅有的欣榮焚化廠早不敷使用，榮鼎綠能公司投資五十三億元與市府合作，於桃園科技工業園區內的四．三八公頃用地上興建全國首座生質能中心，雙方昨天簽約，預計二○二一年七月完工營運；市長鄭文燦表示，這項ＢＯＴ案不僅解決廚餘、垃圾問題，還能藉此發電，換算市府在未來廿五年能賺進六十餘億元，相當划算。

5家廠商投標 最後榮鼎公司出線

鄭文燦說，生質能中心吸引五家廠商投標，長榮鋼鐵、中鼎集團合資成立的榮鼎公司擁有豐富的工程實績、操作經驗，且投資金額為投標者中最高，經評選獲得優先議約權，並進一步得標；昨代表簽約的榮鼎綠能公司董事長陳志哲表示，該公司是長榮鋼鐵與中鼎集團為此案組成的特許公司，二○二一年會如期如質完工。

租稅金、回饋金、權利金添歲收

鄭文燦指出，未來榮鼎綠能公司將每年提供焚化爐七萬一五七五噸、厭氧消化四萬九二七五噸的無償處理量，換算每年市府可減少支出一．四億元處理費；而特許期廿五年間，市府累計可收到土地租金七千七百萬元、房屋稅一．一億元、變動權利金十六．一億元、回饋基金九．五一億元，合計能「賺到」六十餘億元，且業者還提供至少一百個就業機會，優先進用桃園市民。

環保局長沈志修表示，這座三合一生質能中心，能在回收、處理廢棄物的同時生產能源，每年約可創造二億度發電量，「熱處理單元」為俗稱的焚化廠，能同步藉由焚燒發電；「厭氧發酵」能處理廚餘、水肥，分擔污水處理壓力，產生的沼氣也能發電；「固化掩埋場」則是處理燃燒後的底渣、飛灰並加以利用，作為公共工程的材料。

沈志修說，桃園平均每日生產一千一百噸家戶垃圾、六十噸廚餘，欣榮每天雖可處理一二五○噸垃圾，但如停爐維修即有處理壓力，且無法處理生廚餘；生質能中心落成後，每日可消化六百六十噸垃圾、一三五噸廚餘，未來市民無需分類廚餘即可處理，將能有效分散垃圾處理壓力。