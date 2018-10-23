〈中部〉《台中市議員選舉第一選區選情分析》5搶3 綠拚全上 藍固守2席

2018-10-23

記者張軒哲／選情分析

市議員第一選區（大甲、大安、外埔，應選三席，五人參選）今年參選人數與四年前同樣是五人，但相較四年前泛藍候選人居多，此次有三名泛綠候選人吳敏濟、施志昌、陳献宗，與藍營候選人李榮鴻、楊啟邦競逐三席，民進黨現任吳敏濟上次以第一高票當選，但今年同黨新秀施志昌來勢洶洶；國民黨老將李榮鴻力拚五連霸，楊啟邦代父楊永昌出征；另泛綠的無黨籍前外埔區鄉代陳献宗也投入選戰，維持五搶三局面。

第一選區近年民進黨支持者漸增，民進黨現任吳敏濟四年前囊括綠營選票，以二萬二千多票高票當選，他積極爭取建設也協助多名弱勢戶渡過難關，獲得地方好評。新秀施志昌為蔡其昌子弟兵，從基層助理當起，是民進黨栽培的新生代，也是本次新潮流年輕五力選將之一，施志昌近年勤跑甲、安、埔地區，擔任道卡斯青年工作會理事長，帶領外埔在地青農關懷社區發展，推廣有機農產，努力經營臉書爭取網友支持。

國民黨紅派現任市議員李榮鴻，出身大甲區溪北地區鄉村，大甲區溪北一帶是他的主要票倉，此次力拚五連霸；同為紅派的前市議員楊永昌，深耕地方多年，因捲入賄選案被判當選無效，決定由次子楊啟邦接班，楊永昌上一次獲得一萬八千多票，父子勤跑各活動場合，積極穩固票源，盼能順利交棒給楊啟邦。

由於第一選區資深女將林素真四年前以一萬三千多票成為「落選頭」，原本預估會捲土重來，此次卻在選前放棄參選，也讓一萬三千多張的選票去向成為本次選戰關鍵，各界預估此次至少要一萬八千票以上才能當選。

至於民進黨提名兩席，加上泛綠出身的陳献宗全家動員，在各活動場合廣發文宣尋求支持，勢必瓜分民進黨基本票源，綠營此次唯有尋求更多中間選民支持，才能讓老將、新秀全壘打。