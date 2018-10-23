〈中部〉屯區公車繞太遠 將增路線改善

2018-10-23

〔記者張菁雅／台中報導〕市政會議廿二日移師太平區舉行，並由都發局長王俊傑報告「邁向屯區市區化─大平霧整體規劃」。會中，市長林佳龍細數近年大里、太平、霧峰的重要建設，包括影視基地、國際NGO中心、纖維工藝博物館、捷運延伸等，而里長們最希望的是健全屯區公車系統。

交通局長王義川表示，因為常有民代建議公車延駛，以致公車路線越拉越長，行車時間也增加，交通局已推動行經學校的公車路線只停大站，未來也會在屯區增加新的路線，並針對行駛里程較長的路線規劃區間車，滿足不同乘客的需求。

市政會議昨到屯藝中心舉行

市政會議昨天到屯區藝文中心舉行，邀請大里、太平、霧峰區里長出席。林佳龍說，市府推動「屯區市區化」，透過縫合都市計畫，將太平、大里、霧峰納入市中心核心區，也讓許多基礎建設跟上腳步，使屯區與原市區融為一體。

屯區市區化 改善建設與交通

市長林佳龍指出，「屯區市區化」有兩大重點，第一是讓屯區公共建設與生活服務，與市區有相同的水準，第二是完善交通運輸網絡，讓人流、物流的輸送暢行無阻，市府已規劃將捷運綠線延伸大平霧，並健全屯區的公路系統。

騎車五分鐘 公車要坐半小時

太平、大里區里長則發言表示，屯區公車相當不便，應該重新規劃，現行路線為了行經人口稠密區，公車常繞來繞去，從第一站搭到最後一站要花一個小時，騎車五分鐘可以到的地方，搭公車要半小時；另外，常發生尖峰時間公車班次密集，離峰時間要等四十分鐘以上，建議尖峰時間行駛大型公車，離峰時間改以小型公車載客，並增加班次。