〈中部〉綠川打造書屋橋 營造文藝水岸

2018-10-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕綠川成功整治後，成為最熱門景點之一，市府持續推動二期工程，並獲營建署核定前瞻計畫補助，其中，南區復興路至愛國街段工程進度已達九十八％，河道上還打造「書屋橋」，營造優閒文藝水岸空間，未來可望成為「文青」朝聖之地。

市長林佳龍昨天視察時說，期待這段延伸至南區國民運動中心的河道，串連「台中之心」自行車道、鐵道、綠園道，形成以人為本，結合綠水、文藝復興概念，進一步落實「台中文化城中城」理念。

人行步橋設桌椅、書架 看書賞景

綠川位於南區復興路至愛國街的河段，長度約一百卅公尺，因靠近文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區），又緊鄰長春公園與日治時期就成立的第三市場，屬於中市最早發展的「舊城區」，人文色彩濃厚，市府水利局遂萌生「書屋橋」構想，目前僅規劃一座，位置鄰近復興路的人行步橋，規劃設置桌椅，可坐著俯視溪流風景，橋的護欄上安置書架，書籍擬由文化資產園區提供，其餘細節仍構思規劃中；該工程含「書屋橋」，經費約五千萬元，其中八十八％來自營建署補助。

綠川二期整治 獲前瞻近14億補助

林佳龍指出，綠川「全流域治理」是市府重要的施政目標，完成第一階段整治後，持續往下游延伸，並已爭取到中央前瞻計畫共十三．九億元經費支持，綠川河道長五．七公里，上游的主要污染源已大幅改善，民權路下游的綠川河段將持續進行污水截流等工程，提升防洪安全、水質淨化與景觀環境。

周廷彰表示，復興路至愛國街段已完成污水截流管道與河岸環境改善，保留基地上的老樹，還改善老樹的生長環境，同時強化人行步道（步橋）空間，打造「書屋橋」，優閒閱讀氛圍，營造文藝風貌的水岸景觀休憩空間。

議員邱素貞說，很期待書香氣息濃厚的「書屋橋」，她認為市民將感受到舊城再生帶來的改變，以及增添的城市光榮感；議員何敏誠也表示，綠川第一期整治竣工後，環境脫胎換骨，是台中現在最夯的景點，他希望二期工程能延續第一期的成功經驗。