〈中部〉入鹿江國際中小學 想抽籤先報體驗營

2018-10-23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕從籌備就吸引廣大家長目光的彰化「鹿江國際中小學」，由於是全縣首間公辦公營的全新雙語實驗學校，確定明年招生，許多家長都在打聽「學區在那裡？」校長黃俊偉表示，將採取抽籤制，設有鹿港在地保障名額，有意就讀學生必須先參加體驗營，才能取得抽籤權！

黃俊偉表示，鹿江國際中小學因為是實驗雙語學校，依據實驗教育法的精神，不必採用傳統九年國教的學區制，明年八月招收國一新生，總共招收五班，每班十六人，也就是招收國一新生八十人。

因為不採學區制，加上又是小班制，黃俊偉強調，第一年招收八十名學生，其中設籍鹿港保障名額四十五人，其餘三十五人招收鹿港以外、設籍彰化縣的學生，有意就讀學生將採取抽籤制。

黃俊偉表示，有意明年就讀國一的學生，必須先參加體驗營，才能取得抽籤權；而報名體驗營的辦法，目前規畫是學生必須完成上傳影片，影片的內容是一分鐘用英文自我介紹，以及二分鐘用中文說明對傳統文化的想法。

不過，也有民眾認為，設籍鹿港雖有保障名額，但是鹿港人應該會搶破頭，尤其是原本打算到彰化市、台中市就讀私中或是明星國中的學生，可能都會先搶鹿江的名額，畢竟，公立收費的雙語學校，比起私中，可以省下一筆錢，還不如轉戶籍到其它鄉鎮，搶其它鄉鎮的招收名額，可能中籤機率還比較大。