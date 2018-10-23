〈中部〉彰化縣長選舉 想收回保證金 至少10萬5千票

2018-10-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕距離選舉投開票日僅剩卅三天，彰化縣五位縣長候選人，已各繳交廿萬元參選保證金，五搶一席，選情激烈，誰能領到每票卅元競選補助金，以及領回廿萬元保證金，近來坊間討論熱烈。

下個月廿四日選舉投開票日，依照「公職人員選舉罷免法」規定，候選人參選應繳納保證金，得票數若未達法定門檻，保證金將充公歸國庫，其中，選罷法第卅二條規定，登記為候選人時，應繳納保證金，保證金應於當選人名單公告日後卅天內發還，但並非每位候選人所繳出保證金都能發還。

彰化縣選舉委員會副總幹事吳淑玲表示，縣長候選人選舉得票數須超過選舉區選舉人總數的十分之一，彰化縣公民投票總數約一○五萬人，除以十為十萬五千，換言之，候選人須至少拿到十萬五千張選票，才能領回保證金，相對地，未超過該門檻會被沒收保證金，被收回的保證金歸縣庫所有。

選罷法第四十三條規定，當選人在一人（單一選舉），得票數達該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在兩人以上（複數選舉），得票數達該選舉區當選票數二分之一以上者，當選人可獲每票卅元的競選費用補助款。

吳淑玲指出，如此來看，這次除了縣長、鄉鎮長、村里長當選者，各能獲得每票卅元的競選經費補助，複數選舉的縣議員、鄉鎮市民代表得票數，若能超過當選者票數的一定比例，也可獲得補助。

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