〈中部〉口湖地層下陷農地主抗議 促恢復綠能專區

2018-10-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣口湖嚴重地層下陷地區數百位地主，昨天下午至雲林縣府陳情抗議，反對政府取消不利農業經營專區八至十三區得設太陽能光電政策，盼將兩百廿一公頃荒廢農地重劃為綠能專區；農業處副處長陳炳坊表示，百姓的聲音要考慮，會協調相關單位檢討並提報中央審查公告。

養殖區221公頃農地 可設綠能遭取消

口湖鄉嚴重下陷農地與養殖漁業生產區有兩百廿一公頃無法耕作農地，於一○四年獲公告可以設置綠能設施，但農委會卻在今年三月十六日修正「嚴重地層下陷地區不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」第三至十三區時，將可設綠能的政策取消。

口湖鄉地主保留現有專區自救會代表李春玉等數百人昨至縣府陳抗，訴求「我要綠能」，要求將已卅年沒有收成的嚴重下陷地區納入「綠能專區」內，強調光電業者願意承擔不良土地不易開放風險來活化土地，讓地主有穩定租金收入，改善生活，政府政策不應反覆，要考量人民的生活與權益，別讓農民及光電業者無所適從。

李春玉表示，韋恩、賀伯颱風已過去二、三十年，政府不但未協助農民解決專區內土地無法耕作問題，反而在地主不知情下，將農地劃成養殖區，更多的養殖區衍生更多的超抽地下水，成惡性循環下，導致地層下陷愈來愈嚴重。

縣府︰會檢討並提報中央審查公告

陳炳坊表示，針對陳情民眾建議將兩百廿一公頃農業與養殖生產重疊區重新劃設為「綠能專區」，縣府會與口湖公所主動溝通，依「不利農業經營專區」規定，由下而上的劃設機制，提報中央審查公告。