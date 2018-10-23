〈中部〉嘉義縣府送鄰長電動自行車 踏板脫落害摔傷

2018-10-23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府斥資四千五百四十萬元，日前發給全縣五千三百三十八位鄰長每人一台電動輔助自行車，昨天鹿草鄉多位鄰長反映，自行車騎上路後，發現問題一籮筐，除要很用力踩、很累人，腳踏板還脫落，有人因此摔傷，引發怨言。

縣府︰可至各鄉鎮檢修說明

縣府強調，新購置的電動輔助自行車以人力腳踏為主，電力為輔，安全無虞，經過國家安全審驗合格，售後服務保固一年；民政處長陳宏基表示，昨早獲悉後，緊急連絡廠商派出三組技術人員到鹿草鄉各村定點檢修與說明使用方式，其他鄉鎮如有同樣需求，會請廠商派員協處。

縣長張花冠即將卸任，為感謝十八鄉鎮市五千三百三十八位鄰長辛勞，縣府動支空污防治基金採購電動輔助自行車，發給每位鄰長一台，十月十一日起從水上鄉開始發放。

踩騎也費力 感謝美意打折

縣議員詹琬蓁近來接獲鹿草鄉三位鄰長投訴，指電動輔助自行車腳踏板很容易脫落，有人因而跌傷，水上鄉也有類似情況。

昨天詹琬蓁將此事PO在臉書後，擁有同型車的網友紛紛回應說，「我的也一樣脫落，真糟糕，都是一些老人家，太危險啦！」、「難騎，騎了一圈全身汗，想想鄰長們怎麼有辦法騎」、「因為車子很重，整輛車要立起來非常困難， 要用力往上拉， 對年老者或弱女子有難度！」

詹琬蓁說，為避免再發生腳踏板脫落傷人，縣府應要求廠商儘速檢修，並教導使用方法。陳宏基表示，贈車典禮並非所有鄰長都到場聽取使用方法，可能因而發生使用上的問題，除請廠商必要時逐村定點檢修，也請各公所加強說明正確使用方式，讓鄰長安心騎乘。