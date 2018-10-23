〈中部〉花博導覽、展館參觀 開放預約

2018-10-23

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕台中花博將於十一月三日在后里、外埔及豐原三大園區登場，花博官網即日起開放線上預約園區導覽及展館入館服務。另外，考量花博園區範圍廣大，並滿足民眾週末二天的參觀需求，市府新增「二日票」票種，票價四百五十元，昨日經市政會議審議通過。

台中花博官網即日起開放預約花博展館入館參觀，包括外埔園區的大愛環保科技人文館、智農館、樂農館；后里馬場園區的花舞館，森林園區的Ayoi工藝之地、發現館；豐原葫蘆墩園區則自由參觀，無需預約即可入園。

各展館制定入場人數限制

市府指出，為提供更好觀賞品質，依據各展館規模，制定入場人數限制、入場規則及展館開放時間。入館最早預約時間為十五天前，最晚預約時間為十分鐘前；預約報名者，請提前十分鐘至指定地點報到，逾時超過十分鐘者，則依現場報到人數狀況處理或現場重新排隊。

導覽預約 每團最少20人

花博官網也提供園區導覽預約，每團最低預約人數為廿人，最多四十人，由志工帶領介紹各園區亮點、展館重點、特色植栽等。市府表示，導覽時間固定四個時段，分別為開園期間每日上午九時卅分、十一時、下午一時卅分、三時，導覽時間總長為一小時內。場次預約最早為前十五天起，預約最晚日為前七天內。

新增二日票 須連二日入園

另外，市政會議昨天通過台中花博門票收費標準第四條附表修正草案，新增二日票，全票票價三百五十元，二日票票價為四百五十元，但必須連續二日入園，方便民眾利用週末二天假期前往參觀。

后里1.2公里花馬道 點燈

而為讓台中花博呈現日夜不同氛園，市府也推出當日下午四時以後入場的「星光票」，提供遊客夜賞花博的不同選擇。昨日后里園區全長約一．二公里、以百合白為主要顏色的花馬道開始點燈，園區燈光從「花花步道」、「花苞電梯」依序逐一點亮，襯映著園區建築及花草景象，呈現與白天完全不同的浪漫感受。