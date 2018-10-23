〈中部〉彰139線 新設測速照相桿

2018-10-23

〔記者湯世名／彰化報導〕飆車族注意！近一個多月來事故頻傳的彰化縣縣道一三九線，警方已在二十一公里處裝設新式的固定式測速照相桿，特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，本週內就將完成通電並開始測速照相，警方呼籲，該路段汽、機車速限一律為五十公里，寬容值十公里，亦即超速逾六十公里就拍照告發，用路人切勿跟自己荷包過不去。

彰化縣警局交通隊統計，一三九線從今年一到八月，事故件數為一八二件，其中還釀成二人死亡，包括一名大學生騎機車過彎道時摔落山谷死亡，七月底也傳出一起交通大學高材生騎腳踏車健身時，慘遭汽車追撞身亡，另外還有一起私立大學男學生過彎時衝撞路樹重傷。

21公里處本週內啟用

一三九線轄區的彰化市、花壇鄉公所都曾合辦路祭，希望能讓亡魂安息，祈求用路人行車平安，縣府與警方也多次履勘，除在九月於部分路段路面重新劃設標線，於中央分向線增設反光標記九百顆及彎道路段增設交通桿四十支，並決定在彰化市境內的二十一公里處設置固定式測速照相桿。

可雙向同步拍照

交通隊指出，測照桿已完成設置，這支測照桿市價約二百萬元，為目前最新款的測照桿，其特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，不用再人工調整轉向；一三九線速限為五十公里， 但有十公里寬容值，亦即時速逾六十公里以上才會拍照告發，且不論汽、機車，一旦超速都會拍照，罰鍰為機車一二○○元，汽車一六○○元，預計本週內在台電進行通電後即可運作，呼籲用路人遵守行車速限，切勿跟自己荷包過不去，更重要的是可確保行車安全。