〈中部〉投131線施工交管 每天4時段放行

2018-10-23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞路段邊坡落石災害改善工程已經施工，預計明年元月中旬完工，配合山壁刷坡及大型機具進駐需求，昨起展開交通管制措施，每天上午九時至下午五時，共有四個開放通行時段，每次十五至卅分鐘不等，縣府提醒用路人務必配合現場工作人員指揮，以策安全。

往返埔里鎮與魚池鄉共和、東光村重要道路縣道一三一線，因指標四．六公里埔里牛洞路段邊坡山壁經常落石，去年即發生二起落石砸中路過人車意外，釀成一死一傷的悲劇，也引起兩地鄉親民怨，要求政府提升道路安全。

設落石攔截網 明年一月完工

縣府工務處則計劃在該路段山壁上、下方設置主、被動式落石攔截網，經行政院公共工程委員會勘查核定，工程已在今年八月施工，預計明年元月中旬完工，由於道路緊鄰溪流，腹地不足，因應刷坡工程進行及大型機具進駐，昨起正式展開交通管制。

現場施工單位表示，施工時間上午九時至下午五時，主要配合當地國小上放學及南投客運公車通行時間，原則開放雙向通行時間為上午十時廿分至十時五十分、下午一時十分至一時四十分、下午三時十五分至三時卅分、下午四時十分至四時廿五分。

原則上假日不施工

其餘時段會視現場施工狀況與安全無虞下，機動放行車輛，至於假日原則不施工，但也須視工程施工狀況而定，呼籲施工期間路過工區的駕駛人務必配合現場工作人員指揮，避免超速、超車，以策安全。