〈中部〉大學生助選務 雲林預料影響首投族投票率

2018-10-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕年底選舉雲林選務人員已招募完成，其中不少借重大學生幫忙，一天工資在兩千五百元以上，包括不少來自外縣市的大學生，因而須放棄返鄉投票；類似情形也發生在雲林縣籍在外地就學的大學生身上，預料將影響首投族的投票率。

雲林縣選舉委員會總幹事許木山表示，雲林縣有五百五十七處投開票所，需要一萬零八百六十四名選務人員，十月五日完成招募，依規定，公務人員須佔半數以上，其餘可對外招募機關團體的職員及大學生，今年因公務員擔任選務人員的意願低，有不少大學生趁機賺外快，報名擔任投開票所人員。

斗六公所招募220名大學生 192名是外地人

斗六市有雲林科技大學及環球科技大學，虎尾鎮有虎尾科技大學，兩地的選務人員有不少是大學生，其中斗六市公所一千三百卅六名選務人員中，有兩百廿位大學生，一百九十二人戶籍不在雲林縣，這些首投族當天將無法返鄉投票；虎尾鎮公所八百九十一名選務人員中，也有七十八名大學生。

雲林縣選委會初步統計，雲林廿至廿三歲的首投族約有三萬六千多人，如在外地就學大學生就近擔任該縣市的選監人員，將會影響投票率。

家住雲林、就讀嘉義大學的大學生表示，一個多月前學姊就揪團擔任嘉義的選務人員，日薪兩千五百元，雖然自己是首投族，但對政治人物一點也不認識，所以選擇放棄返鄉投票，在學校附近當選務人員，還拉也是大學生的妹妹加入，雖然放棄投票權利，但賺點外快也不錯。