〈中部〉瀝青大缺 嘉義前瞻道路補助爭展延

2018-10-23

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕前瞻基礎建設計畫補助道路工程經費龐大，對財政捉襟見肘的嘉義縣政府與各鄉鎮市公所可說是及時雨，但喜獲建設大餅的同時，卻發生瀝青供應吃緊，致包商不敢承包窘況，部分公所標案一再流標，對此，縣府建設處長林永福表示，將再向中央據理力爭，給予展延。

中央已放寬 部分公所仍屢流標

林永福強調，這次瀝青缺貨是全國性問題，中央已注意到此現象，放寬至開工就可請領四成工程款、進度達五成撥給九成補助款，給予地方政府一些緩衝時間，但由於供給與需求量差距太大，致部分公所標案一再流標。

業者︰工程爆量又缺工 供應難

瀝青業者說，前瞻道路工程爆量，業者根本無法供應，且缺工嚴重，又有假日限制，想承包也力不從心。

布袋鎮公所主任秘書蔡崇仁表示，布袋鎮每年勉強編列約四百萬元道路工程費用，這次前瞻先期匡列三千五百餘萬元道路經費，對地方可說是久旱逢甘霖，但上網招標三次都流標，詢問包商都回應說，調不到瀝青原料不敢承包，眼看距離完工期限十二月十五日不到兩個月，真的急死人。

林永福指出，前瞻提升道路品質計畫，嘉義縣獲內政部營建署補助一百一十案，總經費二十四億九千七百餘萬元，已完工二十八件、五十三件施工中，上網招標二十件，九件設計中；獲交通部公路總局補助部分共核定十五案（含旗艦計畫），總經費七億三千餘萬元，已完工三案，四案施工中，六案設計中，兩案上網招標。

林永福說，嘉義地區瀝青廠有七家，月供應量換算成金額約兩億兩千七百餘萬元，在前瞻計畫加持下，嘉義縣、市實際月需求量可能達五億元，因供應嚴重短絀，致部分標案乏人問津。

嘉市工務處養工科長林居璋說，嘉市今年道路AC重新鋪設全由市款自籌約一億元，包括四件路平、二件開口契約案，今年發包作業確實較往年不順利，但經調整檢討預算後，皆已完成發包，文化路（噴水圓環到垂楊路口段）已重新鋪設完成。