〈南部〉逾千隻抵棲地 黑面琵鷺保育季登場

2018-10-22

〔記者王涵平／七股報導〕二○一八黑面琵鷺保育季昨日啟動，目前棲地黑面琵鷺已突破千隻，不少親子透過望遠鏡發現黑琵時，驚呼聲四起。

黑琵HAPPY生態行 吸引賞鳥人潮

黑面琵鷺保育季活動開幕昨在七股區特生中心黑面琵鷺展示館舉行，今年活動主題「黑琵HAPPY生態行」，吸引不少來自全台各地的賞鳥人潮，建功國小的小小黑琵、七股區公所的黑琵天使隊以及歌星楊欣樺的黑面寶貝演歌等，為活動揭開序幕。

南市生態保育學會指出，今年第一隻黑面琵鷺在九月間飛來後，到昨天已經突破一千隻，台南地區因為有規劃良好的黑面琵鷺保護區以及多處濕地，讓來台的國際級保育鳥類黑面琵鷺有良好的棲地渡冬，每年數量顯著成長，展現台南地區保育成果。

濕地保育佳 來台數量25年成長10倍

林務局副局長廖一光表示，為了讓國際級珍貴保育嬌客黑面琵鷺每年都能造訪台灣等地，期盼大家能共同為保育工作盡一份心力，重視各種野生動物的生存，讓世界生物多樣性更加豐富。

今年有將近卅隻黑面琵鷺留在台灣沒有北返，其中六隻在頂山棲息處及學甲濕地棲息，顯示七股頂山濕地生態豐富，是環境教育優良場址，為推廣七股頂山濕地，當地已有兩座賞鳥亭方便大家賞鳥。

台南市生態保育學會指出，據統計，抵台度冬的黑面琵鷺，從一九九三年的二○六隻到二○一六年的二○六○隻，廿五年來大幅成長十倍，台南地區佔一五二八隻，可說是黑面琵鷺渡冬的主要棲息地。