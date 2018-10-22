〈南部〉台商返鄉設廠 台南加速開發工業區

2018-10-22

〔記者王涵平／新營報導〕中美貿易戰開打，台商返鄉設廠升溫，南市經發局表示，南市加速開發新工業區，改善老舊工業區，提供優惠土地價格，是投資設廠首選。

新吉工業區出售率高達八成七

南市經發局長殷世熙表示，「樹谷園區」、「柳營科技工業區」及「永康科技工業區」已陸續開發完成，提供二百卅一家廠商進駐、創造四千一百五十億元年產值及增加三萬三千七百個就業機會。目前加速新吉工業區開發及積極推動七股科工區報編。

迄今，新吉工業區出售率高達八成七，開發完成後，預期未來可創造出三百八十億元產值及九千九百多人就業機會。可售地除尚有一筆面積約一萬零五十八坪土地可供廠商申購外，市府將於今年十一月起提供約八．八六公頃土地設定地上權，坵塊面積三千九百九十至二萬六千多平方公尺，另提供約七．四二公頃土地作為出租，坵塊面積一千八百九十四至四千三百多平方公尺，平均月租金約每坪一百零二元，讓資金較不充裕的廠商投資設廠使用，降低籌資壓力。

七股工業區估年底完成行政審議

此外，「七股工業區」開發預估今年底完成開發行政審議，明年正式進入實質開發，最快明年底依整地速度分區提供土地，計畫面積約一百四十一．三四公頃，其中約七十七．五公頃土地可供廠商設廠，每坪土地均價約三．五萬元，未來預估可創造九千五百多個工作機會及同步帶動七股周邊地區經濟發展。

另，目前正辦理重劃的「麻豆工業區」，將於二○二○年十一月分配土地，屆時可提供約九十公頃抵費地進行拍賣，規劃每坪土地價格約四．五萬至五萬元間；而經濟部工業局開發的「台南科技工業區」尚有工業區土地約卅七．七公頃，每坪土地價格約五．六萬至六．七萬元間。總計市府未來將陸續釋出約二百廿四．八公頃工業區用地，提供廠商進駐設廠。