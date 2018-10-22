〈南部〉又老又窮？ 市府提數據反駁

2018-10-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜主打「高雄又老又窮」，但事實真是如此？高市府舉出營利事業銷售額數字，打臉韓的說法。

營利事業銷售額是最能代表城市GDP的指標，根據統計，二○一五年高雄市營利事業銷售額達台幣四兆元，二○一七年則成長到四兆五千億元，連續兩年成長。

去年營利事業銷售額 年增率六都之冠

新聞局長張家興表示，高雄市二○一七年的營利事業銷售額，較二○一六年增加三八五九億元、年增率九．三五％，居六都之冠。

高市府強調，近四年來，高雄「綜合零售業」銷售額，也成長二百億元以上，部分商圈生意受到影響，主因是商圈移轉與電子商務興起，不少新興人潮的聚集點，例如棧貳庫、駁二、台鋁MLD、巨蛋商圈、夢時代、瑞豐夜市、鳳山文山特區等，平日假日人潮都很多。

另針對藍營最常指控的高雄市債務問題，截至今年九月底，高雄市長短期債務加上自償性債務未償餘額，達二七八二億元，代理市長許立明表示，高雄市去年起已達成零舉借，而且還有還債能力。

高市府指出，前市長陳菊任內，共還債一二○八億、舉借一○三七億，還債比舉借多一七一億，更概括承受歷任高雄市長及高雄縣債務共一三八○億，包括國民黨主席吳敦義擔任高雄市長時期的四六四億債務在內。市議員高閔琳說，近十二年來，尤其在馬英九執政時期，中央給高雄市統籌分配稅款，比台北少一二○億元、縣市合併補助款少給高雄八一八億元。