〈南部〉康裕成成立競總 陳菊、陳其邁站台

2018-10-22

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄市長與議員選戰升溫，陳其邁昨天先後參加燕巢後援會成立大會、市議員邱俊憲、議長康裕成、市議員李柏毅的競選總部成立大會，拉抬議員選情。

三巨頭合體 民眾熱情沸騰

最特別的是康裕成那場，讓人看到民進黨支持者的熱情回來了！現場湧入四、五千人，總統府秘書長陳菊、陳其邁及康裕成三巨頭合體，短短一百公尺進場，走了十幾分鐘，支持者不斷擊掌、高喊凍蒜，全場熱血沸騰。

康裕成指出，中國出動「五毛黨」網軍，企圖影響台灣選舉，大量散布假消息、不實指控等「網路黑函」，在高雄選戰感受最深，嚴重威脅台灣民主，她呼籲民眾正視來自中國及境外假消息。

康裕成強調，馬英九執政時期，中央政府重北輕南，統籌分配款少給高雄八一八億，高雄以前是「歹命仔」，基礎建設不如台北市，過去二十年市府投入許多經費建設，招商引資提升生活品質，這就是為何要舉債的原因。

陳菊批假民調 陳其邁談高雄轉變

陳菊激動地說：「高雄接班是我的責任」，但面對網路世代，有很多複雜意見，民進黨一開始缺乏敏感度，導致假新聞、假消息、假民調不斷抹黑，她呼籲支持者在這個混亂時代，「心頭更要抓乎定」。

陳其邁則指出，每到選舉，中國對台的文攻武嚇越是明顯，他呼籲市民回首高雄近年的轉變，包括鐵路地下化、衛武營文化中心、捷運、輕軌、華邦電投資等重要事蹟，相信高雄走在正確道路，用選票來力挺高雄。

陳菊昨也參加市議員候選人簡煥宗競選總部成立大會，陳菊抨擊國民黨長期執政「重北輕南」，造成台北地下是捷運系統，高雄地下全是石化管線，以前國民黨中央佈局高雄是重工業，都是污染產業，雖然對台灣經濟貢獻很大，但高雄人委屈、受苦太久了，她到高雄十二年，全力翻轉高雄成為幸福城市、宜居都市。

普悠瑪翻車 陳、韓今起暫停競選活動

另外，由於台鐵普悠瑪號昨天傍晚發生翻覆的不幸事件，陳其邁與韓國瑜昨晚在造勢場合，均以默哀方式表達哀悼，為傷者祈福，雙方也都宣布今天起暫停所有競選活動。