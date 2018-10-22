〈南部〉劉櫂豪母雞帶小雞 力拚好成績

2018-10-22

〔記者張存薇／台東報導〕選戰越來越熱烈，這兩天更是黃道吉日，競選總部紛紛成立，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪昨天連趕四場黨籍候選人總部成立造勢活動，劉櫂豪強調，雖然有人說這次選舉因大環境對民進黨衝擊不小，但中央很支持台東基礎建設，也補助更多經費給台東，好的縣長也要好的縣議員、鄉鎮長配合，請大家支持民進黨好人選！

強調中央積極挹注資源建設台東

劉櫂豪昨天一早第一站來到縣議員第一選區候選人張裴㻙總部，希望大家票投給這位認真、有能力的女性候選人，前立委賴坤成也到場加持，強調「綠色執政、品質保證！」劉櫂豪強調，張裴㻙認真推動社區事務、社會工作，是個優秀人選，而台東市長候選人洪宗楷、爭取連任的卑南鄉長許文獻都是一號、劉櫂豪是二號，加起來就變成十二號張裴㻙。

他強調，有人說這次選舉大環境對民進黨有不小衝擊、也很有挑戰，但中央政府做得好或不好，每個選民都可以打分數，這是民主社會基本原則，可是中央及總統蔡英文非常重視台東每一項基礎建設，政黨再次輪替後，近兩年台東縣總預算已分別增加八十、一百億元屢創新高，好的縣長要有好的縣議員、鄉鎮長、村里長及代表等配合，希望大家支持民進黨候選人。

劉櫂豪昨天並為東市民代表第四選區候選人蔡政家、第二選區余振維及縣議員第一選區候選人林献堯輔選，前立委賴坤成、參選市長的議員洪宗楷及多位市代、里長候選人也到場，凝聚團結勝選氣勢。