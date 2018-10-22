〈南部〉大響營堤防太陽能 下月中發電

2018-10-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東「大響營堤防太陽能發電系統計畫」去年發包後，目前已完成基座工程，預計下個月中旬就能發電，首期發電量將達五百千瓦（500KW），業者預估明年六月就可完成二百萬瓦（2MW）發電量，將是全台首創且發電量最大的堤防太陽能發電區。

明年六月發電量可望達二百萬瓦

長達十公里的大響營河堤，三成為水泥、七成為土堤，安全結構與技法難度高，過去各縣市都有在河堤種電的構想，但經過風險評估後多半止步，僅有屏東縣付諸行動，因為工程難度高、量體大，經四度招標才由樂士公司得標。

樂士公司工地主任溫一鳴指出，整體工程分為四期進行，第一期裝設一千四百多片太陽能板，預計十一月中旬就可發電，明年六月中旬可完成四期工程，發電量為2MW，雖然標案裝置發電量為2MW，但經過評估，該河段最大裝置量可望達到8MW。

每年約可供給六百個家庭用電

2MW的建置費用約一．二億元，每年可以發兩百六十度萬度電，約可供給六百個家庭用電，屏縣府跟廠商簽訂十年約，如執行沒問題再續十年，最長共計二十年，初估廠商年售電收入可達一千兩百四十萬元，依合約百分之五．一的回饋金，縣府年收入約六十二萬。

饋線不足問題 縣府持續尋求解套

縣府環保局指出，目前太陽能發電在屏東遇到最大的瓶頸是饋線不足問題，農委會去年核定屏東四百九十五公頃不利耕地區可設置太陽能光電，但多數核定地沒有足夠的饋線配送，大響營河堤發電量雖可超過2MW，但同樣也有饋線不足問題，縣府持續尋求解套方式，近期也計畫循養水種電模式公告招商，朝綠能家園邁進。