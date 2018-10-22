〈台北都會〉市政顧問今座談 柯被疑政績宣傳

2018-10-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲喊話省錢拚連任，但從和網紅合作到上網路節目，無一不挨批利用市政資源拉抬個人聲勢，如今柯網路聲量居高不下，如何轉化成實體選票成關鍵。柯文哲近期除了密集和焦點團體接觸，今也將舉辦任內首次大型市政顧問座談會，邀來全北市府七四一位市政顧問，引發「柯以施政報告為名、暗渡個人政績宣傳」聯想。

對此，市政府發言人劉奕霆表示，完全沒有這種事情，市政顧問是市府施政時的重要請益對象，推動政策時常會徵詢市政顧問意見，因此與市政顧問進行座談有其必要，怎會有此不當質疑？

據了解，柯市府目前共有七四一位市政顧問，由親民黨主席宋楚瑜擔任總召集人，又分成民政組、教育組、產業組等組別，其中不乏知名人士，例如近期出任促轉會代理主委的東華大學副教授楊翠、奧運舉重金牌選手許淑淨，匯集各方能人賢士。

柯文哲昨原定出席無黨籍市議員候選人徐立信競選總部開幕，臨時以行程趕不及為由取消，卻又一度傳出從原本的下午三時卅分改成六時「路過」加油打氣，最後仍喊卡。徐立信為「台北監督連線」成員之一，其他成員包含台北市議會親民問政小組的親民黨議員黃珊珊、林國成以及無黨籍議員陳政忠、李慶元共四位現任議員，以及親民黨議員候選人洪士奇，昨全到齊替徐造勢。

宋楚瑜昨站台後受訪，針對近期一份最新民調指柯遙遙領先的看法，宋表示不評論民調的起伏，但今天將和其他市政顧問一起到市府聆聽柯施政報告，好好檢視柯有沒有認真講實話、做實事。