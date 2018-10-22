〈台北都會〉《議員選舉決戰首都系列三》松山信義陳孋輝不選 服務票流向成關鍵

2018-10-22

〔記者楊心慧／台北報導〕松山信義選區參選人數大爆炸，廿二人參選搶十席，話題新人投入、柯效應及民眾政治參與度不高下，該選區議員皆認為是歷年最難選的一次。另外，擔任廿年議員的國民黨資深議員陳孋輝今年不選，本屆又拿走一萬四三○七票，藍營參選人都想搶這塊大餅，導致藍營內鬥激烈。

二○一四年松信選區有十七人登記參選，最高票民進黨議員許淑華拿下二萬七三三二票，最低票為國民黨議員陳永德一萬三八二五票，今年為廿二人搶十席。國民黨二○一四年提名七人，僅選上五席，今年提名六人，屬超額提名，陳孋輝的選票流向成關鍵。

地方人士分析，陳票源屬基層票，而非深藍，至於票會流向誰，還是要由陳說才有實質影響力。但陳孋輝表示，國民黨有配票，她的票應會配出去，並沒要特定把票給哪位候選人，但她能幫忙就會儘量幫。她坦言，自己的票屬服務票居多，票很難轉給別人，像是有些里長堅決不挺某候選人，她也沒辦法，只能盡可能地幫忙大家。

柯力挺的對象 是最大變數

藍綠議員都坦言，這次選情最大變數就是柯文哲在該區有力挺的對象，一旦這些人各拿走超過三千以上的票，就有可能撼動選情，拉掉一至兩席現任議員。

地方人士分析，秦慧珠就是看到柯的影響力，才會邀柯出席競選總部成立，秦受訪時也坦言，最大困境還是柯的影響力，柯會壓縮藍綠選票，她認為，靠柯的新人是有機會當選的。至於邀請柯一事，秦慧珠強調，只是禮貌性邀請，也沒想到他會來，後來也婉拒柯出席。

民進黨部分，選區議員皆認為民進黨執政有包袱，對選情一定有所影響。許淑華表示，四年前大家都討厭國民黨，但現在國民黨也沒比較好，而民進黨則因執政關係有包袱，造成年輕人討厭藍綠，民眾政治參與度也低，只能努力去拉票。

張茂楠坦言，今年選戰不好選，年輕一輩竄起、民進黨執政包袱，都讓選情備極艱辛，現任議員都面臨到很大的威脅。