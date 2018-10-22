〈台北都會〉青年論壇辯論 台北市長選將獨缺柯

2018-10-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕「二○一八雙北市長青年論壇」辯論台北場次昨登場，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕、吳萼洋均出席，唯獨市長柯文哲婉拒出席，丁及李都不以為然，批評柯不重視青年，政策更無從檢驗；吳萼洋認為，每個人都有自己的思考邏輯，姚文智則並未表示態度。

丁李批不重視青年 政策無從檢驗

昨辯論在台灣大學綜合教學館舉辦，約有一百多名台大學生參加並提出各種問題。有學生問到婚姻平權的看法，李錫錕主張設立專法，他認為，民主國家不是多數推翻少數的生活方式，強調包容跟尊重。丁守中也說，尊重每個人愛的選擇，但認為現階段修民法將引起社會反彈，支持用專法保障。

姚文智說，台北市長候選人中只有他簽署「多元性別友善城市公約」，是否支持立專法或修民法，將看今年底公投決定態度；吳萼洋並未表態，但表示每個人都有選擇的自由。

在候選人相互提問階段，姚文智提問，柯文哲曾有意收回救國團劍潭青年活動中心，但後來賤租得比前市長郝龍斌時期還要低，詢問其他人看法。丁守中態度強硬地說，不解救國團為什麼要被打成不當黨產，甚至說若按民進黨邏輯，中華民國也是國民黨創建，「那今天為什麼還要當中華民國總統？」

學生代表提出學生租屋、打工、食品安全及交通等問題。姚文智主張廣設社會住宅，以混居方式提供給學生，並也提供給所得分為點低於廿分為點以下都可以申請青年租屋券。丁守中提出由政府提供平台，經由安全檢驗評選不同級別的租屋，同時也要求學生租屋應提具出保險。

面對食品安全，李錫錕說，自己過去有五十年的做菜經驗，認為如果是對做菜有敏銳度的市長盯著絕對可以把關食安，他更笑說，如果自己哪天吃到有問題的餐廳，就會連絡媒體「逼它關門！」

不過行政院政務委員唐鳳昨也現身辯論會場，面對柯缺席，唐鳳表示，台灣有表達言論自由，這是台灣核心價值，每人有各種評論、不評論的自由，當然有打扮、不打扮的自由，大家互相尊重比較重要。