〈台北都會〉《金門縣議員、鄉鎮長選情分析》老將爭復出 新人拚出頭

2018-10-22

記者吳正庭／特稿

金門縣五合一地方選舉熱鬧滾滾，不但縣長選舉「六搶一」競爭激烈，縣議員和鄉鎮長的選況也暗潮洶湧，十九位現任縣議員雖有五人棄選，但老將爭取復出，壓縮新人的空間；鄉鎮長將全部換血，但一樣是老樹盤根，新人想出頭要很拚。

金門縣長陳福海是無黨籍，國民黨在中央及金門地方均未執政，以往金門戰地是「藍營鐵票區」，如今爭取國民黨提名的熱潮已不復見，削弱同志互相拉抬的共伴效應；金門「五合一」選舉共有二百一十一位候選人，僅五十七人登記國民黨籍，藍軍「兄弟登山、各自努力」。

金門縣有十九席縣議員，三個選區綜合評估，現任議員及曾在政壇歷練者較具優勢。第一選區是二十人搶十席，其中七人是爭取連任的現任議員，另一人是前議員回鍋參選，新人擠窄門的難度高；第二選區是十三人搶七席，六位是現任議員、一名婦女保障名額。

第三選區的小金門是兩席同額競選，依規定，縣市議員等多席次的選舉，同額競選仍有當選門檻，是該選舉區應選名額除該選區選舉人總數所得商數的十％，第三選區兩人都是現任政治人物，當選並不困難。

在金門的鄉鎮長選舉部分，幾乎都是沙場老將轉換跑道，首善之區金城鎮五搶一，老幹新枝盡出，個個勢在必得；金沙鎮四搶一，多是鎮民代表想更上一層樓；金湖鎮二搶一，是前鎮民代表和老里長之爭；金寧鄉五搶一，也以鄉民代表為主，實力都在伯仲之間。